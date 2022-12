Prawie 600 mln zł trafiło do rolników. Przelewy dla 216 tysięcy rodzin

Chętnych więcej niż pieniędzy

Wnioski były przyjmowane do 30 listopada 2022 r. Rolnicy złożyli ich około 230,5 tys. na łączną kwotę ok. półtora miliarda złotych. Tymczasem budżet ARiMR miała przeznaczone na ten cel 600 mln zł. Dlatego trzeba było zmniejszyć kwoty, które trafiły do rolników.