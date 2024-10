Często rowerzyści tego nie wiedzą. Mandaty idą w tysiące złotych

Aktualny taryfikator mandatów przewiduje, że brak wymaganych dokumentów do prowadzenia roweru przez osoby dorosłe skutkuje nałożeniem mandatu w wysokości 200 zł. Osoby niepełnoletnie muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy niższej kategorii. Jazda pod wpływem alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) kosztuje rowerzystę 1000 zł, a w przypadku przekroczenia 0,5 promila – 2500 zł. Przewożenie nietrzeźwej osoby również nie uchodzi uwadze, grozi za to mandat w wysokości 500 zł.