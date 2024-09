"Czujemy się oszukani". Rząd nie spełni obietnicy danej seniorom?

- Niedobrze, nie podoba mi się to i czuję się bardzo oszukana. Emerytury są bardzo niskie. Zawsze jak parę groszy wpadnie, to jest lepiej. 100-150 zł to jest dużo w stosunku do drożyzny, jaka jest w tej chwili - powiedziała nam emerytka na jednym z targowisk we Wrocławiu.