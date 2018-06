Czy jutro jest niedziela handlowa? Podpowiadamy, kiedy zrobisz zakupy w lipcu

Początek miesiąca to czas zakupów przez cały weekend. Na następna taką okazję poczekamy do 29 lipca.



W tegorocznym lipcu wypada łącznie pięć niedziel. Trzy z nich będą niedzielami z zakazem handlu. Dwie – bez. Wypadają one jutro i na koniec miesiąca.

Wyniki ich pracy pokazują, że łamanie ustawy to w zasadzie margines. Dotychczas urzędnicy nałożyli 223 mandaty na łączną kwotę 240 tys. zł. Zastosowali też 145 środków oddziaływania wychowawczego, czyli pouczeń i ostrzeżeń. Prezes Bakalland: zakaz handlu może mieć wpływ na firmy, kiedy obejmie wszystkie niedziele

Daje to więc 7 proc. przypadków, w których sklepy były otwarte wbrew prawu. Jak pisze sama inspekcja w raporcie, "kontrole wykazały wysoki stopień respektowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta".

Po kontrolach, do końca maja urzędnicy skierowali 64 i przygotowali 50 kolejnych wniosków do sądu o ukaranie w związku z łamaniem ustawy.

Główny Inspektorat Pracy tłumaczy tu, że w placówkach, które trafiły do sądu, działalności pocztowej nie było albo była znikoma i to nie upoważnia sklepów do prowadzenia handlu w niedziele.