Planujesz wziąć kredyt i zastanawiasz się, czy musisz w tym celu udać się do placówki banku? Dobrą wiadomością jest to, że możesz zaciągnąć takie zobowiązanie bez wychodzenia z domu. Dowiedz się, czy kredyt przez Internet to bezpieczna opcja i co robić, by uniknąć zagrożeń w sieci.