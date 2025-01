Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Leszczyna skapitulowała

Ministra zdrowia poinformowała, że ustawa dotycząca ograniczeń sprzedaży alkoholu jest w trakcie przygotowań i ma być skierowana do konsultacji społecznych. Pierwotnie zakładano, że jej przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2025 r. Tak się nie stało.

- Wchodzimy do sklepu, stoją dwie butelki alkoholu, jest napis, że jak kupisz dwie, to zapłacisz taniej. Moim zdaniem to jest reklama, która jest zakazana - stwierdziła.