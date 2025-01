Francuski gigant zwalnia w Polsce. "Upokorzeni pracownicy"

Dla pracowników ze stażem do 6 lat przewidziano połowę jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto, dla tych z doświadczeniem do 10 lat – jednomiesięczne wynagrodzenie, a dla pracowników ze stażem ponad 10 lat – dwumiesięczne wynagrodzenie.

Hutchinson to jeden z największych na świecie producentów wyrobów gumowych. Firma powstała w 1853 roku we Francji, kiedy to amerykański przemysłowiec Hiram Hutchinson nabył prawa patentowe do wulkanizacji gumy od Charlesa Goodyeara.