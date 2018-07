Czy niedziela jest handlowa? Zakupy zrobisz tylko w wybranych placówkach

Lipiec 2018 jest wyjątkowy - aż w trzy niedziele w miesiącu nie będzie można zrobić zakupów w większości sklepów. 8 lipca przypada niedziela niehandlowa. Duże niedzielne zakupy w hipermarkecie lub w dyskoncie trzeba więc odłożyć aż do 29 lipca.

Niedziela handlowa? Trzeba poczekać do 29 lipca

Okazuje się zatem, że wyjątków od niedzielnego zakazu jest całkiem sporo. Taka sytuacja nie do końca podoba się chociażby związkowcom, którzy byli wielkimi orędownikami wprowadzenia zakazu. NSZZ Solidarność na przykład chce doprecyzowania przepisów. Żąda, by sklepy były zamknięte od godziny 22:00 w sobotę aż do 5:00 w poniedziałek. Dodatkowo związek chce, by uniemożliwić pracę w sklepie członkom rodziny właścicieli. - Kto jest członek rodziny? Czy to teściowa, czy brat cioteczny? To nie jest zdefiniowane. Są dziś takie przypadki, że pan ma trzy sklepy otwarte w niedzielę i pracownicy udają, że są rodziną. Trzeba to doprecyzować - mówi Alfred Bujara z Solidarności.