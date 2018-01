Czy opłata recyklingowa puści Polaków z torbami?

Od 1 stycznia 2018 r. w Polsce obowiązuje opłata recyklingowa. Oznacza to, że za jednorazowe foliowe torebki, które dostajemy w sklepach do pakowania zakupów, musimy zapłacić. Sama opłata recyklingowa na razie wynosi 20 gr za sztukę, ale w przyszłości może wzrosnąć nawet do 1 zł. A do tego dochodzi jeszcze podatek VAT.

Nie za każdą torebkę foliową zapłacimy

Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Beata Złotek z firmy Inventage: „Opłata recyklingowa to opłata, która zostaje doliczona do ceny lekkiej torebki z tworzywa sztucznego lub stanowi jej podstawową cenę. Zgodnie z założeniami ustawowymi opłata ta jest dochodem budżetu państwa. Pobierają ją przedsiębiorcy od klientów, którzy nabywają torebki, aby spakować zakupy”. Co ważne, opłata recyklingowa jest naliczana od sztuki torebki foliowej, ale nie każdego rodzaju. Nie dotyczy np. torebek wielokrotnego użytku.

Chodzi o ochronę środowiska.

Dlaczego wprowadzono opłatę recyklingową? Aby – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej – ograniczyć stosowanie torebek foliowych. Jak wiadomo, mają one bardzo szkodliwy wpływ na nasze środowisko. Obecnie przeciętny Polak zużywa średnio ok. 300 torebek foliowych rocznie. Dla porównania Duńczyk czy Finlandczyk – cztery, pięć sztuk. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że dzięki wprowadzeniu opłaty recyklingowej zużycie torebek foliowych zmniejszy się w ciągu półrocza o 50 proc.