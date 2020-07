Czy prezydent Duda słyszy? Nas, rodziców? Rozszerzcie program szczepień, dajcie nam nowoczesne szczepionki [OPINIA]

Żeby było jasne: nie jestem ekspertem od szczepień , jestem dziennikarzem. Ale jestem też tatą kilkunastomiesięcznego dziecka, które przechodzi właśnie cykl szczepień. Znam też innych rodziców, którzy również przechodzili przez ten męczący i kosztowny proces. I wiem, że pańskie słowa, lekceważące podejście do szczepień i swoista dezynwoltura są po prostu groźne.

Mam dla pana propozycję: zamiast opowiadać o tym, że nie jest pan zwolennikiem obowiązkowych szczepień, niech pan skłoni swoich kolegów i koleżanki z rządu do wprowadzenia lepszego programu szczepień dla dzieci. Bo ten obecny nie jest może zły, ale z pewnością przestarzały. Zamiast snuć dziwne teorie na temat dobrowolności szczepień, weźcie się za unowocześnienie polskiego programu.

Wie pan, mam małego synka. Mogłem skorzystać z państwowego refundowanego systemu. Ale żyjemy w kraju, w którym pediatra patrzy w oczy rodzica i pyta, czy stać go na lepsze szczepionki dla swojego dziecka. I z zakłopotaniem tłumaczy, że te refundowane są przestarzałe, a program nie obejmuje wielu szczepień, które dziś są zalecane.

Ba, nawet refundowane podawane są pojedynczo. A to oznacza, że dziecko jest kłute na przykład pięciokrotnie podczas pięciu kolejnych wizyt u lekarza. Szczepionka skojarzona "5 w 1" pozwala na jedną wizytę i jedno kłucie. Świetna sprawa, ale kosztuje kilkaset złotych. Mimo wszystko wielu rodziców, których na to stać, wybiera szczepionki skojarzone i za nie płaci.

Za szczepionki płacimy tysiące złotych

To kilkaset złotych wyjęte z kieszeni. Kolejne kilka stówek idzie na następne szczepionki, które nie są refundowane, ale lekarze je zalecają. Kleszczowe zapalenie mózgu, bo przez zmiany klimatyczne kleszczy mamy coraz więcej. Meningokoki , bo mogą wywołać sepsę albo zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych. Pełny pakiet szczepień dla dziecka to koszt jakichś 3,5-4 tysięcy złotych. Lekarze opowiadają, że rodzice mający więcej czasu polują wręcz na okazje w hurtowniach i sieciach aptek. Porcję szczepionki można kupić w promocji wydając nie 200 czy 300, a kilkadziesiąt złotych.

W 1988 roku – czyli kiedy pan Andrzej Duda miał 16 lat – na polio zachorowało 350 tysięcy osób. Dziś co roku notuje się kilkanaście przypadków tej choroby na całym świecie. I wie pan co? Pan też nie miał polio, bo pod koniec lat 50. ubiegłego wieku ktoś z komunistycznego rządu zdecydował o tym, że wszystkie polskie dzieciaki będą obowiązkowo szczepione.

Co się zmieniło przez ostatnie lata?

To nie wszystko. W latach 70. i 80. - które pamiętamy, panie prezydencie - nasi rodzice wręcz upominali się o szczepienia. Nie omijali ich, nie snuli teorii spiskowych, skrupulatnie pilnowali terminów. Mówią o tym lekarze epidemiolodzy. Tymczasem pan opowiada o tym, że nie jest pan zwolennikiem obowiązkowych szczepień. To (eufemistycznie mówiąc) nierozsądne i szkodliwe. Szczepienia ratują życie ok. 3 milionów dzieci rocznie, na całym świecie.