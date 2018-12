Dantejskie sceny w sklepie CCC w Tychach. Firma tłumaczy: mamy 7-krotnie więcej klientów

- Likwidowany sklep CCC w galerii Tychy City Point wygląda jak po przejściu huraganu - informuje nasza czytelniczka. I wysyła zdjęcia porozrzucanych kartonów i pustych półek. - W sklepie mamy siedem razy więcej osób, a priorytetem jest dla nas obsługa klientów - broni się firma.

Co na to CCC? Przedstawiciele firmy mówią nam, że początkowo sklep miał zostać zamknięty we wtorek. Z uwagi jednak na zainteresowanie klientów, zdecydowano się na przedłużenie tego terminu do piątku. Jednocześnie zwiększono rabaty na buty - z 30 do 50 proc. Klienci dosłownie rzucili się na przecenione obuwie. Przedstawiciel CCC mówi nam, że sklep o powierzchni 400 metrów kwadratowych ma teraz siedmiokrotnie więcej klientów niż zazwyczaj.