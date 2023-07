Darmowe leki dla dzieci i seniorów. "Rynek nie jest na to gotowy"

Takie zachowania mogą też prowadzić do marnotrawienia leków. – Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś zaczyna brać lek np. na nadciśnienie. Dostaje roczną receptę od lekarza i wszystkie opakowania od razu wykupuje. Tymczasem po dwóch miesiącach okazuje się, że trzeba zmienić terapię i lekarz przepisze inny środek. Co się stanie z wykupionymi opakowaniami? Trafią do utylizacji – ostrzega w rozmowie z "Faktem" Marek Tomków.