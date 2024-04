Darmowy parking blisko Morskiego Oka. Jest jeden haczyk

Ile kosztuje parking na Morskie Oko?

Przykładowo, jeśli wykupimy miejsce z trzydniowym wyprzedzeniem, to cena za parking za samochód osobowy wyniesie od 35 do 55 złotych. Natomiast kupując bilet w dniu przyjazdu zapłacimy od 35 do 75 złotych. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej: https://tpn.gov.pl/parkingi-morskie-oko - podkreśla portal.