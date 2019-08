Decathlon wycofuje uchwyt do rowerów. Można oddać i odzyskać pieniądze

Sieć sklepów sportowych Decathlon wycofuje ze sprzedaży adapter ramy do bagażnika na rowery. Klienci, którzy kupili feralny produkt, mogą przynieść go do sklepu i odzyskać pieniądze.

Decathlon wycofuje feralny produkt. (iStock.com)

Przyrząd wygląda jak stalowy pręt z zapięciami po obu stronach. Jak informuje sieć, ramię zabezpieczające może się otworzyć, wskutek czego rower może spaść z bagażnika. To z kolei może skutkować wypadkiem.

Klienci, którzy kupili adapter między początkiem 2016 r. a 6 czerwca 2019 r., mogą go przynieść do sklepu i odzyskać pieniądze. Można to zrobić do 15 lutego 2020.

Decathlon poinformował o sytuacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak przypomina UOKiK, przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym urząd. Jeśli tego nie zrobi, może zapłacić karę do 100 000 zł.

