Decathlon wycofuje sprzęt do wspinaczki. "Potencjalne wady"

Decathlon wycofał ze sprzedaży dwa produkty marki Simond i przyjmuje ich zwroty. Chodzi o sprzęt do wspinaczki, na przykład karabinek może się rozpiąć w trakcie używania.

Decathlon Polska informuje klientów o wycofaniu ze sprzedaży karabinka zakręcanego ROCKY (kod produktu: 8292246 i 8292181) oraz przyrządu asekuracyjnego TOUCAN LIGHT (kodproduktu: 8495258). Dotyczy to karabinków kupionych między 5 grudnia 2018 a 4 lipca 2019 roku oraz przyrządów asekuracyjnych zakupionych po 25 lutego tego roku.

Oba produkty można zwracać we wszystkich sklepach, a sieć gwarantuje zwrot pieniędzy lub wymianę sprzętu na nowy. "Kluczowe dla nas jest bezpieczeństwo użytkowników oraz niezawodność sprzedawanych produktów, dlatego też w trosce o bezpieczeństwo konsumentów producent zdecydował się na wycofanie dwóch produktów marki Simond by Decathlon" - czytamy w komunikacie sieci.

"W trakcie kontroli jakości i bezpieczeństwa karabinka zakręcanego ROCKY wykryta została potencjalna wada produktu - w nielicznych przypadkach zakrętka (czarny element) karabinka mogła zostać założona odwrotnie, co może spowodować nieprzewidziane rozpięcie karabinka w trakcie użytkowania . Wadliwie założona nakrętka jest widoczna gołym okiem" - tłumaczy Decathlon.

"Drugi wycofywany produkt to przyrząd asekuracyjny TOUCAN LIGHT, w trakcie kontroli którego również została wykryta potencjalna wada produktu - wadliwe funkcjonowanie może mieć miejsce w trakcie wspinaczki w górach w zespole trzyosobowym, przy jednoczesnej górnej asekuracji dwóchw spinających się osób: gdy jeden ze wspinaczy obciąży linę, wspinacz na drugiej również jest blokowany" - wyjaśnia sieć w odniesieniu do wycofanych ze sprzedaży przyrządów asekuracyjnych. Prosi też, by nie używać tych sprzętów bez wcześniejszego sprawdzenia.