Deweloper chce zapłacić działkowcom 77 mln zł. Gdańsk interweniuje

To, czy tereny ROD-ów zostaną zlikwidowane, zależy od samych działkowców. Plany ogólne będą uchwalane w trybie przyspieszonym, bo gminy mają na to zaledwie dwa lata. W ocenie PZD samorządy sięgną po maksymalnie uproszczone procedury, co oznacza, że zainteresowani będą mieli zaledwie 21 dni na zgłaszanie wniosków do planów.