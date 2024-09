Dodatkowe pieniądze dla działkowców. Związek ustala szczegóły

Pomoc dla powodzian

PZD ma się także zwrócić o pomoc do rządu. Póki co, gabinet Donalda Tuska zadeklarował wsparcie dla osób prywatnych i przedsiębiorców. Tydzień temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że poszkodowanym przez powódź wypłacono do tej pory 3 mld 915 mln zł zasiłków.