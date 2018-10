Die Zeit: Nord Stream 2 - dla Niemiec polityczna katastrofa

Nord Stream 2 dramatycznie pogorszył i tak już napięte relacje z Polską, zmarginalizował Niemcy w UE, rozgniewał USA i wpędził Merkel w tarapaty. Jak mogło dojść do takiej katastrofy? – zastanawia się "Die Zeit".

Autorzy zaznaczają, że miejsce, w którym rozpoczęła się historia tego projektu, leży "wiele tysięcy kilometrów na wschód od Berlina" – we Władywostoku. Trzy lata temu, 4 września 2015 roku doszło tam do spotkania wysokich rangą menedżerów energetycznych z Rosji, Niemiec, Holandii i Francji.

"Die Zeit" zwraca uwagę, że sześć tygodni po spotkaniu we Władywostoku do Moskwy udał się ówczesny wicekanclerz i minister gospodarki Sigmar Gabriel. Zdaniem autorów jest on centralną postacią w tym projekcie. "Gabriel obiecał (Putinowi), że zrobi wszystko, by decyzje w sprawie Nord Stream2 podejmowały władze niemieckie, a nie europejskie."