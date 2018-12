Dlaczego na stacjach tak drogo? Eksperci: Orlen może już zbiera na przejęcie Lotosu i starty Kubicy w F1

Baryłka ropy na giełdach kosztuje już tyle, co przed rokiem, ale na stacjach w Polsce płacimy o kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa niż wtedy. Eksperci wskazują, że Orlen, który rządzi rynkiem hurtowym w Polsce, już może w ten sposób kumulować środki na opłatę paliwową, przejęcie Lotosu i... sponsoring Roberta Kubicy.

Według firmy analitycznej BM Reflex w zeszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 oktanów spadła poniżej psychologicznej bariery 5 zł, do 4,97 zł. To jednak prawie o 30 gr więcej niż przed rokiem.

Nie od dziś wiadomo, że ceny paliw w Polsce dyktują dwie państwowe spółki - Orlen i Lotos, które kontrolują aż 90 proc. rynku hurtowego. Co więcej, do Orlenu należy aż połowa rynku detalicznego.

To daje im duże możliwości kształtowania cen, jakie płacimy na stacjach. Przed wyborami samorządowymi, gdy ceny ropy rosły, ceny były zamrożone , przez co traciły niezależne stacje. Wstępne postępowanie w tej sprawie prowadzi już UOKiK.

Na przejęcie Lotosu, jeśli zgodzi się na to Komisja Europejska, Orlen może potrzebować ok. 10 mld zł. To ogromna suma nawet dla takiego potentata, dlatego istnieje pokusa, by dodatkowe środki ściągnąć z rynku dzięki wyższym marżom na paliwie.