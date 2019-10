Do czego NAPRAWDĘ służy szuflada pod piekarnikiem?

Kojarzycie metalową szufladę pod piekarnikiem w wolnostojącej kuchence? Większość ludzi przechowuje tam naczynia i przybory kuchenne. O jej prawdziwej funkcji nie każdy musi jednak wiedzieć.

Szuflada pod kuchenką - po co?

Wiem, że nie tylko w moim rodzinnym domu w metalowej szufladzie trzymało się głównie patelnie, formy do ciast i garnki, dlatego nawet do głowy by mi nie przyszło, że przeznaczenie tego miejsca jest zupełnie inne.