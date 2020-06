WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

finanse + 3 commercee-commercehandel internetowy 6 godzin temu Dodatkowe dochody dzięki sklepowi e-commerce Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce sprawił, że coraz więcej osób szuka w internecie szansy na stworzenie dla siebie dodatkowego źródła dochodu. Sposobów jest wiele, lecz najmniej złożonym wydaje się budowa własnego sklepu internetowego.

Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Uruchomienie sprzedaży wymaga jednak sporych zasobów czasowych i odpowiedniej wiedzy. Dodatkowo powinniśmy już na wstępie pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej. Czy pracę na etacie i prowadzenie małego sklepiku można pogodzić? Pierwsze kroki w e-biznesie i handlu internetowym Stawiając pierwsze kroki w e-biznesie i handlu internetowym, nim uruchomimy nasz sklep, powinniśmy poszerzyć wiedzę z zakresu działań marketingowych i sprzedażowych w internecie. Jeżeli nie jesteśmy marketingowcami, koniecznie musimy od tego zacząć. Podstawą jest nasza strona www, która powinna być dobrze dopracowana i przyjazna użytkownikom. Intuicyjny interfejs pozwoli im bezproblemowo poruszać się po wirtualnych półkach. Pozytywne doświadczenia klientów zawsze pozytywnie wpływają na przychód. W tym miejscu warto zainteresować się zagadnieniami związanymi z UX oraz UI. Nawiązują do wszelkich działań mających na celu budować zadowolenie internautów z obcowania z naszą witryną. To dynamicznie rozwijająca się dziedzina, którą musisz się zainteresować. Kolejną ważną kwestią jest dobrze zaplanowany e-mail marketing. Budowanie bazy mailowej i tworzenie wartościowego newslettera to sposób na regularne dotarcie do klientów, którzy pozostawili nam adres mailowy. Można założyć, że jest to bardzo zaangażowana grupa. Nie możemy oczywiście zapominać o tym, że spora ilość ludzi będzie do nas trafiać z wyszukiwarki internetowej. Ważne jest zatem odpowiednie pozycjonowanie, czyli SEO (więcej na temat pozycjonowania sklepów tutaj). Działania te pozwolą uzyskać wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania na określone hasła. Niezmiernie istotna jest też reklama Google Ads w ich narzędziu wyszukującym strony w internecie. Oprócz linków sponsorowanych możemy korzystać z wielu innych formatów reklamowych, takich jak banery czy video. Koniecznie powinieneś się z nimi zapoznać. Siła mediów społecznościowych to kolejny aspekt, obok którego nie możemy przejść obojętnie. Prowadzenie przemyślanych działań na Facebooku pozwoli zaangażować obecnych fanów naszego sklepu, a skuteczne reklamy przyciągną nowych, potencjalnych klientów. Szczególnie działając w branży odzieży i akcesoriów sportowych albo wyposażenia wnętrz powinniśmy zainteresować się Instagramem. To doskonałe narzędzie, dzięki któremu możemy pokazać różnego rodzaju stylizacje modowe, jak aranżacje pomieszczeń. Jeśli chcemy rozszerzyć swoją działalność w social mediach o kolejne kanały, to zdecydowanie warto budować profile na TikToku oraz Pintereście. W szczególności ten drugi, nieco niszowy, jest miejscem, gdzie wiele ludzi szuka inspiracji w praktycznie każdej dziedzinie życia. Sporo osób uważa, że serwisy aukcyjne takie jak Allegro nie są warte zainteresowania. Okazuje się jednak, że mogą być dobrym sposobem na pozyskiwanie nowych klientów. Zachęćmy kupujących do zrobienia kolejnych zakupów bezpośrednio na naszej stronie. Jeżeli w niektórych segmentach produktowych jesteśmy bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o niską cenę, to zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę na porównywarki cenowe. Ceneo czy Nokaut będą kolejnym źródłem potencjalnych odbiorców dla naszych produktów. Pamiętajmy również, by dbać o stałych klientów, których grono z czasem będzie rosło. Już na początku warto pomyśleć o stworzeniu programu lojalnościowego. Korzystne zniżki albo system punktowy to tylko jedne z wielu możliwości, jakie istnieją w tej dziedzinie. Dropshipping, czyli łatwy start w branży e-commerce Nietrudno zauważyć, że same działania związane z promocją sklepu internetowego zajmują bardzo dużo czasu. Dla osoby, która chce potraktować prowadzenie sklepiku – przynajmniej na początku – jako źródło dodatkowego dochodu, może to stanowić sporą przeszkodę. Rozwiązaniem problemów wydaje się rozpoczęcie działalności w stosunkowo nowym modelu biznesowym, jakim jest dropshipping. Pozwala on na łatwy start w branży e-commerce bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Nie pochłania też dużych zasobów czasowych. Podstawową zaletą jest fakt, że nie musimy się w tym przypadku martwić o zatowarowanie sklepu, magazynowanie towaru i wysyłkę produktów oraz współpracę z firmami kurierskimi i pocztą. Zajmujemy się głównie działaniami marketingowymi oraz obsługą klienta. Takie rozwiązanie zdecydowanie ogranicza ilość czasu, jaki musimy poświęcić na prowadzenie biznesu. Oczywiście również w tym przypadku musimy poważnie myśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej i regularnych rozliczeniach podatkowych z Urzędem Skarbowym. Zapewne zastanawiasz się, jakie są koszta takiego rozwiązania. W końcu prowadzenie logistyki wysyłek i obsługa magazynu muszą się wiązać z jakimiś opłatami. Okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z bardzo korzystnym dla obu stron modelem prowizyjnym. W uproszczeniu wystawiamy na sprzedaż produkty, które ma w ofercie współpracująca z nami hurtownia. W chwili finalizacji zamówienia klient przelewa pieniądze na nasze konto, a my odprowadzamy część tej kwoty na rzecz hurtownika, który następnie wysyła towar. Zaletą tego rozwiązanie jest zatem brak konieczności inwestowania w zatowarowanie magazynu. Nie musimy zatem na starcie zamrażać sporych zasobów finansowych. Nie ma też ryzyka, że produktów, które byśmy zakupili, nikt nie będzie chciał od nas kupić. Częstym problemem sklepów internetowych są również chwilowe braki towaru. Znacznie wydłuża to czas realizacji zamówienia i negatywnie wpływa na zadowolenie klientów. W dropshippingu problem praktycznie nie istnieje, gdyż hurtownie są doskonale zaopatrzone. Jednocześnie, dzięki dostępowi do szerokiego asortymentu produktów hurtownika możemy od początku oferować wiele kategorii produktowych, nie ponosząc z tego tytułu żadnych wydatków. Większa różnorodność w naszym sklepie może być dużą zaletą dla klientów. Czas zaoszczędzony na delegowaniu kwestii związanych z logistyką możemy poświęcić, chociażby na systematyczną analizę konkurencji czy promocję marki. Dobrym pomysłem będzie też prowadzenie firmowego bloga albo tematycznego kanału w serwisie YouTube. Mamy również dużo więcej czasu na kompleksową obsługę klienta, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważną kwestią. Ludzie chcą być dopieszczeni pod każdym względem i oczekują, że ich sprawa będzie rozwiązana profesjonalnie i w ekspresowym tempie. W miarę rozwoju możemy również podejmować współpracę z kolejnymi kontrahentami. Możemy również uruchamiać kolejne sklepy z ograniczonymi grupami produktowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by praca dodatkowa przerodziła się w nasze główne źródło dochodu. Zbuduj poduszkę finansową dzięki e-commerce Nie ulega wątpliwości, że działanie w branży e-commerce jest doskonałym sposobem na dorobienie do stałej pensji i stworzenie bezpiecznej poduszki finansowej. Może się okazać, że z czasem porzucimy etat na rzecz tworzenia własnego biznesu internetowego. Świetnym sposobem na rozpoczęcie przygody ze swoją działalnością w internecie jest uruchomienie sklepu w modelu dropshipping. W ten sposób możemy stosunkowo szybko zacząć zarabiać, bez konieczności przeznaczania dużych zasobów czasowych i finansowych.

