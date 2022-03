W Europie brakuje oleju. Grecy musieli podjąć radykalne kroki

Wojna w Ukrainie a ceny oleju słonecznikowego

Jak widać, wojna w Ukrainie już zaczęła wpływać na rynek produktów żywnościowych w całej Europie. I to w radykalny sposób. Jak pisze Reuters, cztery greckie sieci supermarketów (AB, Sklavenitis, Kritikos i My Market) poinformowały, że w mijającym tygodniu ograniczyły zakupy mąki i oleju słonecznikowego podczas zakupów online, a w niektórych przypadkach także w sklepach stacjonarnych. To dość radykalny krok jak na europejskie warunki.