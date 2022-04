RPP uda się powstrzymać inflację? Temu ma służyć duża podwyżka stóp procentowych

W komunikacie po posiedzeniu rada wskazała, że jej zdaniem utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę lub w dół) w średnim okresie, rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP - czytamy.