Drastyczne podwyżki cen. To będzie potężny cios w kieszenie Polaków

Gdyby więc złożyć aktualną rynkową wycenę hurtową i dodać około 285 zł/MWh opłaty, wycenę energii dla gospodarstw domowych można by oszacować na około 930–950 zł/MWh. Ceny dla gospodarstw domowych w Polsce są jednak taryfowane. Prognozy mówią o cenie dla gospodarstw domowych rzędu 750 zł/MWh (450 zł/MWh to koszt samej energii, 295 zł/MWh to opłata dystrybucyjna) - informuje dziennik.