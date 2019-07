Drożyzna nad morzem. Małe sklepy dyktują ceny

Butelka wody po 5 złotych, tabliczka czekolady dwa razy droższa niż w supermarkecie. Małe sklepy w nadmorskich miejscowościach nie mają konkurencji. - Turyści i tak kupią. My po zakupy jeździmy kilka kilometrów dalej - mówi mieszkaniec Karwi.

- Turyści tego nie zauważają. Zwykle i tak robią drobne zakupy, jak woda na plażę, więc majątku nie zostawiają. Ale my po zakupy musimy jeździć do Władysławowa, bo dopiero tam są większe sklepy i normalne ceny - mówi Wojtek, mieszkaniec Karwi.

- Jakieś dwa lata temu zbudowali Polomarket w samym centrum - mówi Wojtek, który na co dzień mieszka w Karwi. - To faktycznie trochę poprawiło sytuację, bo już nie trzeba jechać po zakupy aż do Władysławowa. Ale z drugiej strony ceny w małych sklepach i tak specjalnie nie spadły, bo niech pan popatrzy, co się tam dzieje - mówi Wojtek, pokazując gigantyczną kolejkę w Polomarkecie. - Jak ktoś ma kupić keczup, bo mu do grilla zabrakło, to raczej przepłaci, niż zmarnuje godzinę na stanie.