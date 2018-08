Drugi rzut truskawek. Ulubiony owoc Polaków powrócił na stragany

Są droższe i jest ich mniej, ale jakością nie odbiegają od owoców dostępnych na przełomie czerwca i lipca. Truskawki z późnych odmian można kupić w większości sklepów i na targowiskach.

Na targowiskach późne truskawki kosztują od 15 złotych za kilogram. W supermarketach cena nieraz przekracza 20 zł. W hurcie za kilogram truskawek trzeba zapłacić od 8 do 12 zł za kilogram.

- To są owoce, na które nie można nałożyć zbyt dużej marży - tłumaczy Maciej Kmera z rynku hurtowego Bronisze. - To jest towar, który trzeba szybko sprzedać, bo jest mało trwały.

- Boom na truskawki wynika z tego, że są to pierwsze wiosenne owoce - wyjaśnia Maciej Kmera. - Wszyscy na nie czekają i kiedy pojawiają sie na rynku, nie mają żadnej konkurencji.

Truskawki dostępne późnym latem czy jesienią to owoce zazwyczaj rodzimej produkcji, wyhodowane z odmian stale owocujących. W przeciwieństwie do tradycyjnych odmian, które po jednym cyklu owocowania zaczynają się przygotowywać do zimy, gatunki stale owocujące po zakończeniu cyklu natychmiast zaczynają nowy.