Duże zmiany w aplikacji ZUS. Dodali nowe funkcje

Oto nowe funkcje w mZUS

Aplikacja mZUS zyskała dodatkowe funkcje, takie jak przeglądanie informacji, m.in. o zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, okresach podlegania do ubezpieczeń, o danych płatników składek ubezpieczonego, członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, o pobieranych z ZUS zasiłkach oraz o emeryturach i rentach, a także o zaświadczeniach lekarskich (e-ZLA).