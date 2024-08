Ponad 740 tys. emerytów dostanie czternastki w tym tygodniu. Oto kwoty

W tym roku rząd podjął decyzję, że czternastki trafią do seniorów we wrześniu. Jedna grupa emerytów i rencistów (z wypłatami regularnych świadczeń 1. dnia każdego miesiąca) otrzyma dodatki jeszcze w sierpniu, ponieważ 1 września to niedziela. Czternastki są wypłacane z urzędu wraz z regularnym świadczeniem.