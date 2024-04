Duży bank wprowadza zmiany. Tak dostaniesz się do swojego konta

Jak aktywować to dodatkowe zabezpieczenie? Po zalogowaniu się do Pekao24 klient wybiera swój profil i przechodzi do sekcji "Ustawienia". W pierwszej zakładce "Bezpieczeństwo" pojawi się nowa opcja "Logowanie dwuskładnikowe". Należy wybrać "Zmień" i włączyć "PeoPay". Następnie klient musi potwierdzić operację w aplikacji.