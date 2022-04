Duży problem z dostępnością drewna i stali. "Mamy do czynienia z pewnym szokiem"

Cios w budowlankę i motoryzację

"Tu mamy bardzo duże problemy, m. in. jeśli chodzi o huty ukraińskie, które w tym momencie są wyłączone z rynku, i w ogóle problemem jest import z Ukrainy. W tym momencie nie można rekompensować go chociażby importem z Rosji, co jest oczywiste. Mamy też pewien problem dotyczący wzrostu produkcji krajowej. Branża hutnicza informuje, że w tej chwili wykorzystanie mocy produkcyjnych jest na poziomie 75 proc. Teoretycznie jest zatem pewna przestrzeń do zwiększenia produkcji, podejmowane są takie działania, ale siłą rzeczy to wymaga dostępności surowca, rudy czy złomu, a z tym jest duży problem. Niemniej, ta możliwość istnieje i można spodziewać się wzrostu produkcji krajowej, przeznaczonej także na rynek krajowy" - powiedział w Sejmie Golecki.