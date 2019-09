Dyrektywa PSD2. Problemy klientów z logowaniem do kont internetowych - banki reagują

Sobota była początkiem faktycznego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej płatności (PSD2), z powodu której banki musiały zmienić sposób logowania się klientów. Wiążą się z tym pewne problemy.

Problemy klientów banków po wprowadzeniu PSD2

Już w poniedziałek problemy z elektronicznym logowaniem mieli klienci Alior Banku. Części z nich nie wyświetlało się okienko, w którym należało uzupełnić konieczne do zalogowania dane. Problem techniczny przeciągnął się do następnego dnia.

Jak informowała we wtorek Wirtualna Polska, do podobnych przypadków dochodziło także w niewielkim Wolskwagen Banku. "W związku z pracami technicznymi mogą występować chwilowe utrudnienia w zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego Volkswagen Banku" - informował bank w komunikacie. Pełna funkcjonalność systemu została przywrócona we wtorek wieczorem.