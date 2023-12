E-commerce – podsumowanie roku i spojrzenie w przyszłość

Po zakupy do internetu

Jednym z czynników wpływających na sukces e-commerce jest rosnąca dojrzałość rynku, który płynnie dostosowuje się do nowych warunków i oczekiwań klientów. Konsumenci, przyzwyczajeni do wygody zakupów online, mogą być mniej skłonni do rezygnacji z tego komfortu nawet w trudniejszych ekonomicznie okresach. Ponadto rozwijająca się technologia i logistyka umożliwiają coraz szybsze i efektywniejsze dostawy, co dodatkowo przyciąga kupujących.