Egipt otwiera granice i wpuszcza turystów. Na razie do kilku ośrodków

Władze zapowiadają też wydłużenie godzin otwarcia sklepów i skrócenie godziny policyjnej - podaje Reuters. Do 13 czerwca godzina policyjna obowiązuje w godzinach od 20:00 do 5:00, od 14 czerwca do końca miesiąca od 20:00 do 4:00. W tych godzinach zakazane jest poruszanie się po drogach publicznych pod karą grzywny finansowej oraz odpowiedzialności karnej.