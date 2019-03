Eksperci AdRI: Najlepsze gazetki promocyjne za 2018 rok wybrane. Zaskoczenia nie było

Na początku marca br. poznaliśmy laureatów 3. już edycji Programu AdRetail Inspirio (AdRI). Tym razem aż 13 członków kapituły oceniało materiały promocyjne z całego ubiegłego roku, w tym ze wszystkich dyskontów, supermarketów, hipermarketów oraz sieci convenience. Łącznie przeanalizowano ponad 4 tys. publikacji. Miały one w sumie 43 mln cm kw. powierzchni i przeszło 72 tys. stron. I tak w poszczególnych segmentach zwyciężyły publikacje Lidla, Intermarche, Carrefoura i Żabki.

– Oczywiście za udaną gazetką stoi sztab specjalistów ds. zakupów, promocji i marketingu. Program AdRetail Inspirio utwierdza nasz zespół w przekonaniu, że obraliśmy dobre kierunki. Każde kolejne zwycięstwo jest dla nas swego rodzaju zobowiązaniem do tego, aby cały czas poszukiwać nowych rozwiązań, przyjaznych dla klientów i docenianych w branży – stwierdza Anna Biskup, Kierownik ds. Reklamy Lidl Polska.

Najostrzejsza rywalizacja rozegrała się wśród supermarketów. Eksperci porównywali publikacje aż 15 podmiotów. Ostatecznie zwyciężyła sieć Intermarche, która powtórzyła swoje dotychczasowe sukcesy. Stwierdzono, że jej gazetki wyróżniają się na tle innych czytelnością. Intuicyjna percepcja w odbiorze komunikatu cenowego nie jest zakłócona dodatkowymi elementami. Zwrócono uwagę również na to, że produkty spożywcze prezentowane są apetycznie, bez nadmiernej ekspozycji designerskich dodatków. W publikacjach utrzymano dobry balans pomiędzy stylem i funkcjonalnością. – Kolejne zwycięstwo oznacza, że branża docenia wysiłek, jaki wkładamy w komunikację z konsumentami. W najnowszych gazetkach Intermarche klienci znajdą nie tylko atrakcyjne oferty produktów, ale także wiele nowych inspiracji kulinarnych. Wierzę, że dzięki tym zmianom za rok również znajdziemy się na podium – przekonuje Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji z sieci Intermarche.

Wśród 6 analizowanych hipermarketów wygrał Carrefour. To było drugie z kolei zwycięstwo tej sieci. Doceniona została m.in. bardzo dobra prezentacja promocji regularnych i okazjonalnych. Uznano, że zachowuje ona wszystkie reguły jasnej komunikacji cenowej. Ponadto zauważono ciekawą kolorystykę, dobrze wykonane zdjęcia w atrakcyjnych ujęciach, a także wysokiej jakości packshoty.

– Zeszłoroczne zwycięstwo mocno zmotywowało nas do pracy, aby utrzymać standard i poziom publikacji. Statuetkę traktujemy jako docenienie wszelkich zmian wprowadzonych w gazetkach promocyjnych w 2018 roku. Wierzę, że nasze publikacje mogą stać się inspiracją do kreowania potrzeb klientów – zapewnia Aleksandra Sionek, Manager w Dziale Marketingu ds. Reklamy sieci Carrefour.