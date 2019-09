Ekstremalny test lakierów do paznokci. Sprawdziłam, który przetrwa mecz futbolu amerykańskiego

Może się wydawać, że cały świat manicure został opanowany przez lakiery hybrydowe. Jednak dalej część osób preferuje tradycyjne lakiery do paznokci. Dawno ich nie używałam, więc postanowiłam poddać je ekstremalnemu sprawdzianowi - podczas meczu futbolu amerykańskiego.

Skąd w ogóle pomysł na ten test? W futbol amerykański gram od kilku lat i jeżeli już miałam pomalowane paznokcie, to były to z reguły tzw. hybrydy.

Dla niewtajemniczonych – lakiery hybrydowe to specjalny rodzaj lakierów, które utwardzane są pod wpływem światła UV i mają znacznie dłuższą trwałość od tradycyjnych lakierów.

Ostatnio nie mam czasu ani na chodzenie na taki zabieg do stylistki (i trochę szkoda mi pieniędzy), ani na robienie tego samej. Wtedy przypomniało mi się, że przecież istnieją zwykłe lakiery (tak, wiem, odkrycie na miarę Krzysztofa Kolumba). Co ciekawe, dopiero poszukując produktów do tego testu, zauważyłam, że marki znacznie ograniczyły swój asortyment w tym segmencie. Niektóre już w ogóle ich nie mają.