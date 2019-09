WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse PROMOCJE + 4 promocja w rossmannierossmann promocjarossmanndrogerie rossmann Aleksandra Łukasiewicz 3 godziny temu Co warto kupić na promocji w Rossmannie. Subiektywny przegląd kosmetyków Wielka promocja na kosmetyki do makijażu w Rossmannie trwa. Do 30 września całą tzw. "kolorówkę" kupimy z rabatami od 40 do nawet 70 proc. Jako pasjonatka makijażu postanowiłam sprawdzić ofertę i przedstawić wam subiektywny przegląd kosmetyków, które warto teraz kupić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Staram się nie kupować pochopnie, ale z promocji i tak skorzystałam. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn) Promocja w Rossmannie jest w zasadzie co roku, ale zawsze zmienia się trochę jej formuła. Wcześniej trzeba było posiadać aplikację sklepu, kupić co najmniej 3 różne produkty i dopiero wtedy był naliczany rabat 50 proc. Tym razem nie mamy tych restrykcji, możemy kupić dowolną liczbę kosmetyków i nie potrzebujemy do tego telefonu. Jednak na każdy kosmetyk promocja jest inna – od 40 do 70 proc. Akcja niezmiennie cieszy się popularnością, o czym niedawno pisała moja redakcyjna koleżanka Agata. Moim zdaniem taka promocja to dobra okazja, żeby spróbować eksperymentów z makijażem i kupić nowe produkty, po które normalnie byśmy nie sięgnęli. Na co dzień raczej się nie maluję, co wynika głównie z braku czasu. Ale kiedy mam okazję, robię to chętnie i eksperymentuję. Kocham kolekcjonować kolejne make-upowe produkty i akcesoria, dlatego z ciekawością przyglądam się każdej promocji. Postanowiłam przejrzeć, co tym razem Rossmann ma do zaoferowania i przedstawić swoje typy. Zobacz też: Ketchupy smakowe - hit czy profanacja? Zanim przejdziemy do konkretnych kosmetyków, mam dla wszystkich jedną poradę: wybierając produkt, koniecznie sprawdźcie, czy jest on fabrycznie zamknięty. Niestety, ale przy tej liczbie osób zainteresowanych promocją bardzo ciężko uniknąć sytuacji, gdy klienci otwierają produkty, które nie są przeznaczone do testów. Dlatego sprawdzajcie, czy np. naklejki na tuszach do rzęs i pomadkach są całe. A kiedy wszystko jest ok, zapraszam na przegląd poniżej! Maybelline, tusz do rzęs Colossal (różne warianty), 18,49 zł

Jeden z moich ulubionych tuszów, do których lubię wracać. Z doświadczenia polecam klasyczny i w wersji wodoodpornej, innych nie próbowałam, ale ponoć też są w porządku. Według mnie bardzo dobrze rozdziela, podkręca i wydłuża rzęsy. WP.PL Podziel się Max Factor, tusz do rzęs 2000 Calorie (różne warianty), 17,49 zł

W wariancie z wygiętą szczoteczką jest to mój ulubiony tusz wszech czasów – moje rzęsy są długie i gęste, ale w ogóle niepodkręcone i potrzebują dobrego rozdzielenia. Ten radzi sobie z nimi idealnie i przy tym się nie kruszy. WP.PL Podziel się Loreal, tusz do rzęs False Lash (różne warianty), 20,99zł

Dla mnie to tusz do zadań specjalnych. Używałam go i bardzo sobie chwaliłam, wymaga on jednak pewnej wprawy. Ma dwie końcówki – najpierw jedną stroną nakłada się białawą bazę, a następnie, po jej wyschnięciu, czarny tusz. Trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić z ilością bazy, bo później może być problem z przykryciem białego koloru. WP.PL Podziel się Maybelline, cień do powiek w kremie ColorTattoo 24h, 8,69 zł

Bardzo trwałe i niepigmentowane cienie, minusem jest mała gama kolorystyczna. Ale nadrabiają to faktem, że świetnie mogą służyć jako baza pod inne cienie. WP.PL Podziel się Bourjois, wypiekany róż do policzków, 27,99 zł

Klasyk klasyków. Chyba jeden z najpopularniejszych różów wszech czasów, szeroka paleta kolorystyczna, wysoka wydajność. W opakowaniu dołączony jest mały pędzelek do nakładania. WP.PL Podziel się Lovely, rozświetlacz w płynie Make Me Highlight, 6,99 zł

Dwa odcienie rozświetlacza w płynie, jak widać po zdjęciu jest to popularny produkt, więc polecam się spieszyć. Za 7 zł dostajemy buteleczkę naprawdę przyzwoitego produktu. Bardzo fajny nie tylko do twarzy, ale i też do ciała. WP.PL Podziel się Maybelline, podkład Affinitone, 15,49 zł

Jeden z najpopularniejszych podkładów, u mnie także królował przez długi czas i zastanawiam się, czy ponownie do niego nie wrócić. U mnie sprawdzał się nieźle, szczególnie przy tendencji do świecenia się. Nie podkreślał mi też suchych skórek. WP.PL Podziel się Bourjois, podkład Healthy Mix, 31,99 zł

Kolejny średniopółkowy klasyk wśród podkładów. Ulubieniec mojej mamy od paru lat. Z moją skórą niestety średnio współpracuje (bardzo szybko zaczyna mi się świecić mimo nałożonego pudru i nie bardzo podoba mi się moja faktura skóry po nim), ale wiem, że bardzo dużo innych osób go sobie chwali. WP.PL Podziel się Wibo, fluid Second Skin, 15,79 zł

Moim zdaniem oryginalna cena jak na ten podkład jest zbyt wygórowana (tj. za tyle samo kupimy lepsze podkłady), ale w promocji jest już okej. U mnie sprawdził się całkiem nieźle, raczej nie podkreśla suchych skórek, średnie krycie, ale niestety też średnia trwałość – wystarczyło pół dnia, by zaczął mi się warzyć. Jednak za tę kwotę uważam, że warto przetestować. WP.PL Podziel się Lovely, puder sypki Loose Powder (różne rodzaje), 9,29 zł

Przyzwoite pudry sypkie (np. idealne do bakingu). W tej cenie to naprawdę bardzo dobry produkt. Są one niemal całkowicie transparentne, więc dobór koloru nie gra tutaj roli. WP.PL Podziel się Max Factor, Creme Puff (Puder w kompakcie 2 w 1), 22,99 zł

Jeden z najbardziej kultowych pudrów, mocno kryjący. Ma dość intensywny, charakterystyczny zapach. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niego swojego dziennego makijażu, więc przy okazji promocji polecam wypróbować. WP.PL Podziel się Wibo, I Choose What I Want (pusta paleta 9,19 zł, wkłady 5,69-7,79 zł)

W bardzo niskiej cenie możemy skompletować bardzo przyzwoitą paletę wg własnych potrzeb – do wyboru wkłady z bronzerami, rozświetlaczami, różami czy cieniami. Jest to na pewno świetna propozycja dla osób zaczynających swoją przygodę z makijażem i/lub nie chcących inwestować większych pieniędzy w droższe palety. WP.PL Podziel się Lovely, paletki cieni, 12,29 zł

Paletki cieni Lovely, np. Peach Desire czy Choco Bons, to w tej cenie bardzo fajna rzecz. Kolorystycznie inspirowane trochę popularnymi paletami Too Faced, czego absolutnie nie uważam za minus. Dobrze je się nakłada, nie są jakoś super napigmentowane, ale nie ma tragedii, szczególnie w tej cenie. Trwałość też jest ok. Podobnie jak w przypadku palety Wibo opisanej wyżej, te paletki to dobry pomysł szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem i nie chcą jeszcze inwestować w droższe palety. WP.PL Podziel się Wibo, #Mychoice, paleta cieni, 23,99 zł

Dwie palety stworzone we współpracy z influencerkami – Zmalowaną i Viva-a-Viva. Ja, jako fanka dzikich kolorów, polecam szczególnie paletkę Zmalowanej. Uważam, że za paletę tej marki oryginalna cena jest trochę za wysoka, jednak ta na promocji jest jak najbardziej okej. WP.PL Podziel się L'Oréal, produkty do brwi, 11,49-16,49 zł

Duży wybór produktów do brwi w przeróżnej formie. Jeżeli chcieliście kupić coś do stylizacji brwi lepszej jakości, ale jeszcze nie z wysokiej półki, to teraz jest świetna okazja. Jedyny minus – półki szybko pustoszeją. WP.PL Podziel się Maybelline, szminka w płynie Super Stay, 19,99zł

Zastygająca matowa szminka w płynie. Coś dla fanów matowych płynnych klasyków z Golden Rose, tylko w innym wydaniu kolorystycznym. Jeżeli mieliście ochotę ją wypróbować, ale odstraszała was początkowa cena (moim zdaniem zbyt wysoka w porównaniu z konkurencją – wspomniane wcześniej Golden Rose), to to jest ten moment, kiedy warto ją kupić. WP.PL Podziel się Wibo, Juicy Color Lipstick, szminka do ust, 7,39 zł

Kolor nr 6 to jedna z moich ulubionych szminek. Niezła trwałość, bardzo fajny beżowy kolor z dobrą pigmentacją, mały format, bardzo łatwo i przyjemnie się ją aplikuje. W tej cenie tym bardziej warto. WP.PL Podziel się Lovely, kredki i konturówki, 3,99-6,29 zł

Powiem krótko – w tej cenie grzech nie brać, produkty są bardzo w porządku. WP.PL Podziel się Macie inne propozycje kosmetyków, które powinny znaleźć się w takim zestawieniu? Dajcie znać na dziejesie.wp.pl Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne