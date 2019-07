Elektronika, która zadba o Twój wizerunek

Wykorzystywane na co dzień urządzenia elektroniczne powinny spełniać nie tylko funkcje praktyczne, lecz także estetyczne. Podkreślenie wizerunku jest niezwykle istotne w działalności biznesowej, adobrze dobrane akcesoria mogą wzbudzić większe zaufanie u partnerów. My postawiliśmy między innymi na smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm, laptop AsusZenBook czy smartfon Oppo Reno.

Samsung Galaxy Watch 46 mm – smartwatch to męska część garderoby!

Zegarek od dawna nie służy do tego, by móc sprawdzić, która jest godzina. Stał się elementem wizerunku, a także służy do pomiaru tętna czy jakości snu. Poza funkcjonalnością inteligentne zegarki muszą także stylowo wyglądać. Jednym z takich rozwiązań jest Samsung Galaxy Watch 46 mm – połączenie inteligentnej elektroniki i zegarka analogowego.