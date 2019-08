Emerytów stać na mniej. Winna drożejąca żywność

Świadczenia rosną, ale wolniej niż ceny żywności. Dekadę temu emeryt mógł kupić o 60 kostek masła więcej niż dziś - opisuje "Super Express".

Rząd twierdzi, że dba o emerytów. W tym roku wypłacil im trzynastki, a od czterech lat waloryzuje świadczenia. W ciągu dekady wypłaty dla seniorów wzrosły o 600 zł. Ale co z tego. Dziś emerytów stać na mniej.

Mocno podrożało mięso: dziś za przeciętne świadczenie kupimy 82 kg shabu, zaś 10 lat było byłoby to 86 kg. Za to, co wypłaca nam ZUS stać nas obecnie na 93 kg kiełbasy, wcześniej moglibyśmy kupić o 2 kg więcej.