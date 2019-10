Emerytura. Kobiety z rocznika 1953 nadal bez ustawy, pomóc chce senator Marek Borowski

Emerytki z rocznika 1953 nie doczekały się w poprzedniej kadencji Sejmu ustawy, która wyrównałaby im świadczenia. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet przez lata otrzymywało zaniżone emerytury, walczyć o ich pieniądze obiecuje senator Marek Borowski. "Kobietom należą się te pieniądze" - zapewnia.

Dla kobiet z rocznika 1953 było to najbardziej dotkliwa zmiana przepisów, straciły na tym najwięcej - co zresztą potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jednak na mocy tej decyzji tylko część kobiet odzyskała pieniądze. Emerytury 60 tys. Polek wciąż są niższe, bo ich sprawy zdążyły się przedawnić. Pomóc miała senacka ustawa, wystarczyło, by Sejm ją uchwalił.