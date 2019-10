Emerytura po 35 latach. Solidarność chce przywrócenia świadczeń stażowych

Dzięki nim na wcześniejszą emeryturę mogliby przechodzić mężczyźni, którzy płacili składki przez 40 lat, a kobiety przez 35 lat.

Dzięki temu po 40 latach pracy i płacenia składek w przypadku mężczyzn (dla kobiet byłoby to 5 lat krócej), możliwe byłoby przejście na wcześniejszą emeryturę. Co na to sami seniorzy? Ci, z którymi rozmawiał "Super Express", nie chcą harować do końca życia i chcieliby np. nacieszyć się wnukami.