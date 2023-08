Emerytury pomostowe. Maląg: po zmianach więcej osób skorzysta

Prawo do emerytury dla młodszych pracowników

Drugą ważną zmianą jest też uchylenie wygasającego charakteru tych świadczeń. - To z kolei może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, ponieważ młodsi pracownicy uzyskają prawo do emerytury pomostowej - oceniła szefowa MRiPS.