Eurojackpot. Kumulacja rośnie, szansa na polski rekord wygranej

Znamy wyniki piątkowego losowania europejskiej loterii. W przyszłym tygodniu do zgarnięcie może być 265 mln zł.

10 maja padła w Polsce główna wygrana w Eurojackpot w rekordowej wysokości ponad 193 mln złotych.Kiedy zwycięzca odbierał pieniądze w jednym z oddziałów spółki, przyznał, że ufa swojemu szczęściu do gier, choć kiedy trzymał w ręku kupon wart ponad 193 mln zł, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Sprawdzał swoje liczby kilka razy w internecie, aby się upewnić.