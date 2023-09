Europosłowie z kolejną podwyżką. "Nie jest nam koniecznie potrzebna"

Dwie podwyżki w 2023 roku

W tym roku pierwsza indeksacja miała miejsce w styczniu, kiedy to podwyżka wyniosła 4,6 proc., a ponieważ inflacja w Unii jest wysoka, właśnie doszło do drugiej podwyżki - podaje "Fakt". Tym razem indeksacja wyniosła 1,7 proc. Wynagrodzenie europosła wzrosło tym samym z 9808,67 euro do 9975,42 euro miesięcznie. W przeliczeniu na polską walutę daje to podwyżkę z 45 187,56 zł na 45 955,76 zł, czyli o 776,2 zł. Warto podkreślić, że druga podwyżka obowiązuje wstecz, czyli od 1 stycznia 2023 r.