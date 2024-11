Fachowcy na wagę złota. Oni mogą przebierać w ofertach

W przypadku hydraulików Oferteo odnotowało już ponad 16 tys. zapytań. Prognozy wskazują, że do końca roku liczba ta przekroczy 22 tys . To oznaczałoby znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (20,6 tys. zapytań).

Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo wskazuje na kilka kluczowych czynników napędzających ten wzrost. To m.in. zwiększona liczba inwestycji, potrzeba renowacji instalacji, a także świadomość ekologiczną, która motywuje do wdrażania bardziej efektywnych rozwiązań.

Boom w branży budowlanej dodatkowo napędza popyt na specjalistów. Do czerwca 2024 r. w Polsce oddano do użytku 562 nowe inwestycje, co pokazuje skalę potrzeb rynku. Starsze budynki wymagają remontów i modernizacji, w tym wymiany instalacji elektrycznych i hydraulicznych.