Tyle się zarabia w budowlance. Fachowcy dostają tyle, co spece od IT

Zarobki na budowie

Kwotę 5-6 tys. zł "na rękę" wielu kandydatów traktuje dzisiaj jako niezbędne minimum, by w ogóle podjąć rozmowy. Praca pali się jednak w rękach, więc regularnie pojawiają się okazje, aby dorobić sobie po godzinach. - 500 zł dniówki. Tyle płacę niewykwalifikowanemu pracownikowi, by przyszedł do pracy w dzień wolny - mówi pan Marek.