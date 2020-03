WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany faktoring 9 godzin temu Faktoring od Monevii - sposobem finansowania najmniejszych firm Faktoring jest obecnie bardzo popularnym źródłem finansowania biznesu, obok kredytów czy papierów dłużnych. Odkąd pojawił się na polskim rynku, przeszedł ogromną metamorfozę – od tradycyjnego finansowania pozyskanego "w okienku" po elastyczne narzędzie on-line, dostępne 24/7. Dziś faktoring daje ogromne możliwości firmom każdej wielkości i z każdej branży oraz - dzięki swoim zaletom - szybko podbija rynek finansów w Polsce. Firm faktoringowych na polskim rynku jest kilka, ale prawdopodobnie tylko jedna z nich prowadzi zyskowny i bezpieczny biznes już od kilku lat. To jest Monevia, którą stworzyli specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowania należności oraz windykacji. To też pierwszy polski faktor, który umożliwił mikro i małym przedsiębiorcom finansowanie faktur w euro. Unikalne i wypracowane latami know-how pozwala oferować produkt "szyty na miarę" – elastyczny i wygodny, zwłaszcza dla tych najmniejszych i mobilnych. Oferta Monevii skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które zwykle generują roczne obroty poniżej 1 mln zł, wystawiają faktury na małe kwoty – nawet poniżej tysiąca złotych – lub w niewielkich ilościach miesięcznie. Platforma Monevia, za pomocą której odbywa się sprzedaż faktur, to bardzo prosty i wygodny system, dostępny przez cały czas za darmo. To przedsiębiorca decyduje kiedy skorzystać z faktoringu w Monevii, nie ma tu żadnych umów długoterminowych, a formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Każda faktura to osobna transakcja, raportowana na bieżąco w systemie lub poprzez powiadomienia wysyłane do klientów mailem lub sms txt. Elastyczność tej oferty sprawdza się w każdej branży. Jednak najpopularniejsza jest w transporcie, gdzie terminy płatności są odległe nawet o 90 dni, a właściciele firm często są w trasie. Po rejestracji na Platformie Monevia klient otrzymuje aż 50.000 zł limitu wyjściowego na sfinansowanie swoich należności. Limit może w każdym momencie zostać podwyższony w zależności od indywidualnych potrzeb oraz bez dodatkowych opłat. Prosty kalkulator wyceni każdą fakturę na dany moment (zarówno w PLN jak i EUR), bez konieczności generowania umowy cesji. Zastosowane nowoczesne technologie oraz autorski system scoringowy dają ogromne możliwości w zakresie obsługi. Klienci, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności i sprzedają je do Monevii, otrzymują gotówkę w ciągu kilku minut od momentu zaakceptowania transakcji – nawet w dniu wystawienia faktury. Natomiast oferowany dodatkowo system szybkich przelewów lub zasilenie wielowalutowej karty płatniczej pozwala omijać sesje bankowe, a gotówka na koncie klienta pojawia się w ciągu 15 minut! Warto zauważyć, że automatyzacja procesów obsługi – zwłaszcza intuicyjność, mobilność i bezpieczeństwo transakcji – to podstawa we współpracy z Monevią. Spółka zwykła być nazywana Fintechem, czyli jest jedną z instytucji finansowych zbudowanych na podstawie synergii branży finansowej i IT. Wykorzystując nowoczesne technologie, FinTech nie potrzebuje dużego zaplecza obsługi, dzięki czemu ogranicza swoje koszty działalności do niezbędnego minimum przy jednoczesnej możliwości dynamicznego zwiększania skali działania. W Monevii każdy przedsiębiorca ma swojego opiekuna, który jest dyspozycyjny na wszystkich etapach podejmowania decyzji w procesie transakcyjnym. Patrząc przez pryzmat obecnego rozwoju gospodarczego i położenia Polski na mapie świata, mikrofaktoring ma przed sobą świetlaną przyszłość. Nasz kraj, jako pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem, posiada ogromny potencjał w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorców. Każdy z nich ma bowiem różne potrzeby finansowe, a elastyczność i dostępność mikrofaktoringu ułatwia zachowanie płynności i skuteczne konkurowanie w starciu z większymi podmiotami.

Monevia oferuje faktoring jawny i w taki sam sposób podchodzi do wyceny każdej transakcji. Nie ma żadnych ukrytych opłat, które stosowane są np. przez inne instytucje finansowe. Cena za fakturę znana jest klientom od początku. Finansowane jest zawsze 100% faktury brutto, bez żadnych zaliczek. Akceptowane są również sytuacje, gdzie dłużnik może spóźnić się z zapłatą – to całkiem zrozumiałe, zwłaszcza w branży TSL, w której finansowaniu Monevia jest specjalistą. W procesie transakcyjnym badana jest przede wszystkim wiarygodność płatnicza dłużnika, a nie wystawcy faktury. Nie ma znaczenia też cel, na jaki klient przeznacza środki. Monevia od początku i całkowicie przeniosła swój biznes i wszystkie procesy do świata on-line. Ma to ogromne znaczenie w przypadku, gdy dla każdego przedsiębiorcy najważniejsze są rozwój i utrwalanie pozycji konkurencyjnej. Bez wątpienia dla każdego z nich "czas to pieniądz".