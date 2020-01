WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany faktoring 38 min. temu Faktoring receptą na spowolnienie gospodarcze? Spowolnienie gospodarcze nie ominęło także Polski – świadczą o tym statystyki. Dlatego przedsiębiorstwa powinny przygotować się do stopniowego zwalniana gospodarki. Nie jesteś w stanie tego zatrzymać – jedyne, co możesz zrobić, to przedsięwziąć odpowiednie kroki. Z pomocą przychodzi faktoring. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Jak wynika z informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, dynamika PKB w 2019 roku znacznie spadła – z 4,8% w I kwartale do 3,9% w III kwartale. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno – konieczność zadbania o płynność finansową, ponieważ taki spadek tempa może odbić się niekorzystnie na ich działalności. Z pomocą przychodzi faktoring – zewnętrzne źródło finansowania. Zachowanie płynności finansowej ma znaczenie Poprzez płynność finansową należy rozumieć zdolność przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań – w tym do dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie świadczy o dobrym zarządzaniu firmą i zmniejsza ryzyko powstania zatorów płatniczych. W przypadku spowolnienia gospodarczego istnieje większe prawdopodobieństwo zachwiania płynności. Dlatego warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą utrzymać ją na odpowiednim poziomie – niezależnie od sytuacji na rynku. Faktoring – prosty sposób wspierający płynność finansową Utrata płynności finansowej ma różnorakie konsekwencje. Przede wszystkim utrudnia regulowanie bieżących zobowiązań, np. wobec pracowników czy dostawców. Dotyczy to w dużej mierze tych przedsiębiorstw, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności wynoszącym nawet 60 dni. Konieczność oczekiwania na środki przez długi czas, szczególnie jeśli kontrahent spóźnia się z regulowaniem należności, nie sprzyja finansowej sytuacji firmy – zwłaszcza w momencie spowolnienia gospodarczego. Z myślą o przedsiębiorstwach, którym zależy na zachowaniu płynności finansowej, powstał faktoring dla firm. Istotą tej formy finansowania jest wykupienie przez faktora (firmę faktoringową) nieprzeterminowanych należności wynikających z faktur wystawionych z wydłużonym terminem płatności. Pozwala to przedsiębiorcy otrzymać pieniądze znacznie szybciej – często jeszcze w dniu zgłoszenia faktury do systemu. Skraca to cykl rotacji środków, dzięki czemu istnieje możliwość swobodnego dysponowania gotówką. Kto może sięgnąć po faktoring? Faktoring kojarzy się z usługą dostępną wyłącznie dla potężnych przedsiębiorstw. O ile jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywiście tak było, o tyle dziś firmy faktoringowe otwierają się na potrzeby mniejszych przedsiębiorców. Obecnie nie ma większych ograniczeń – zarówno dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, jak i branży. Właściwie każdy, kto tego potrzebuje i spełnia jedynie podstawowe warunki, może zdecydować się na faktoring dla firm.

Usługa skierowana jest m.in. do: firm z sektora MŚP,

start-upów,

jednoosobowych działalności gospodarczych. Duże zainteresowanie faktoringiem widoczne jest szczególnie w takich branżach jak: handel, usługi, przemysł, produkcja, transport, HoReCa. Dlaczego? To właśnie tutaj panuje „moda” na wydłużone terminy płatności i odnotowuje się zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia zatorów płatniczych. Dlaczego warto zdecydować się na faktoring? Faktoring dla firm to rozwiązanie, które niesie za sobą wiele korzyści. Warto rozważyć tę formę finansowania z kilku powodów. Zachowanie płynności finansowej To kluczowa rola faktoringu w obliczu znacznego spowolnienia gospodarczego. Dzięki środkom otrzymanym przed czasem można swobodnie realizować plany biznesowe – bez obaw o powstanie zatorów płatniczych i przejściowe problemy finansowe.

Swobodny dostęp do pieniędzy Wystawianie faktur z wydłużonym terminem płatności oznacza zamrożenie środków nawet na kilka miesięcy. To z kolei często utrudnia inwestowanie w nowy sprzęt czy w pracowników. Korzystając z faktoringu, masz stały dostęp do środków – niezależnie od tego, kiedy mija termin płatności na fakturze zgłoszonej do systemu.

Atrakcyjne warunki finansowania W okresie spowolnienia gospodarczego liczy się każda oszczędność. Dzięki faktoringowi wiele zyskujesz, ponieważ koszty finansowania nie są wysokie. Przykładowo za usługę faktoringu Idea Płynności w formie abonamentowej, dostępną w Idea Money, płacisz stałą stawkę, w wysokości 1,49% kwoty przyznanego limitu faktoringowego. Niezależnie od liczby wystawianych faktur i ich wartości, koszty faktoringu są niezmienne i przewidywalne. W przypadku udostępnienia limitu w wysokości 10 000 zł, miesięczne koszty usługi wyniosą zaledwie 149 zł. Brak wpływu na zdolność kredytową Faktoring dla firm działa podobnie jak leasing – nie wpływa na zdolność kredytową. Dlatego nie tracisz szansy na kredyt obrotowy, inwestycyjny czy innego rodzaju wsparcie oferowane przez bank. Nie chcesz, aby nadchodzące spowolnienie gospodarcze odbiło się niekorzystnie na prowadzonej przez ciebie działalności? Zabezpiecz płynność finansową już teraz, korzystając z faktoringu na atrakcyjnych warunkach. Poznaj oferty i wybierz model dopasowany do twoich oczekiwań.