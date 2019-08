Faktura z apteki na fundację lub DPS? Ministerstwo wyjaśnia, jak postępować

Czy apteka może wystawić fakturę na fundację, która finansuje zakup leków na receptę swojego podopiecznego? Czy przepisy, które weszły w życie 6 czerwca rzeczywiście coś w tej sytuacji zmieniły? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia zamieszanie i tłumaczy jak prawidłowo powinno wyglądać wystawianie faktur w aptekach.

Przepisy, które weszły w życie 6 czerwca wywołały duże zamieszanie w aptekach. Gruntownej przebudowie uległ art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne, który wprowadził wiele ograniczeń dotyczących tego komu i co może sprzedać apteka (czytaj więcej: WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?). Zgodnie z jego nowym brzmieniem, prawa do bywania w aptekach leków na receptę nie posiadają podmioty nie prowadzące działalności leczniczej – np. Domy Pomocy Społecznej czy Fundacje. Jednocześnie ustawa wprowadziła kary pozbawienia wolności, za naruszenie nowych przepisów. Takie rozwiązanie spenalizowało praktyki do tej pory stosowane na rynku aptecznym i uznawane za poprawne.