Fałszują leki na potęgę. Te produkty są podrabiane najczęściej

Komisja Europejska w lipcu ubiegłego roku przedstawiła raport dotyczący fałszowania leków w Unii Europejskiej. Dokument ocenia skuteczność dyrektywy z 2011 r., która ma na celu zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów do legalnego obiegu. Jak podaje serwis prawo.pl, mimo upływu 14 lat od jej przyjęcia, nie wszystkie państwa członkowskie w pełni wdrożyły przepisy.

Największym wyzwaniem pozostaje sprzedaż fałszywych leków przez internet. Produkty te, często drogie i popularne, jak leki przeciwnowotworowe czy wspomagające potencję, są trudne do monitorowania. Fałszerze wykorzystują małe przesyłki i fałszywe domeny, co utrudnia egzekwowanie prawa. WHO ostrzegała przed podróbkami leków na cukrzycę, które pojawiły się w Europie i poza nią.