Fałszywe kupony do Ikei. Można stracić dane i oszczędności

Aby zdobyć prezent, wystarczyło kliknąć w link, który przekierowywał do formularza. Pewne jednak było to, że gdy podamy nasze dane, żaden kupon do nas nie trafi. Za to nasza tożsamość znajdzie się w rękach oszustów, którzy będą mogli użyć jej do wyczyszczenia naszego konta lub zaciągnięcia na nasze nazwisko kredytu.